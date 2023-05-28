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Yaşam

Ankara'da seçim günü temsili oy pusulasıyla sürpriz evlilik teklifi

Ankara'da Mehmet Emin Özbey, kız arkadaşı Gizem Esin'e temsili sandık ve çiftin fotoğrafı bulunan oy pusulasıyla sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Cemil Murat Budak  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Ankara'da seçim günü temsili oy pusulasıyla sürpriz evlilik teklifi

Ankara

Mehmet Emin Özbey, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu oylaması için İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi'ne gelen kız arkadaşı Gizem Esin'e evlenme teklifi için sürpriz hazırladı.

Yanında temsili sandık ve çiftin fotoğrafları bulunan oy pusulası ile "evet" mührü getiren Özbey, okulun kapısında diz çökerek elindeki yüzükle Esin'e evlilik teklifinde bulundu.

Esin'in "evet" cevabının ardından Özbey, kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı. Esin de "evet" yazan mührü, Özbey ile fotoğrafının bulunduğu oy pusulasına basarak zarfı sandığa attı.

Oy vermeye gelen vatandaşlar da çifti tebrik ederek mutluluk diledi.

Heyecanlı olduğunu dile getiren Esin, "Hem bizim hem de ülkemiz için iyi olur inşallah. Seçimden dolayı zaten heyecanlıyız, bu ekstra bir şey oldu." dedi.

Özbey ise "En azından kendi seçimimizle kendi kaderimizi değiştirelim istedik. Biraz anti demokratik bir seçim oldu. Tek aday var ve sadece 'evet' mührü vardı. Oy verdi, şu anda iktidarım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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