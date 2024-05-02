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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

Merve Yıldızalp, Serdar Açıl  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Ankara

AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.


Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.

Görüşme 1 saat 35 dakika sürdü. 

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