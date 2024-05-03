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Şanlıurfa ve Osmaniye'de sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Osmaniye'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Muzaffer Çağlıyaner, Cuma Sarı  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Şanlıurfa ve Osmaniye'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Osmaniye/Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Fırat Mahallesinden geçen Siverek-Çermik kara yolunda trafiğin aksamasına yol açan taşkına, Siverek Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Kırsalda da etkili olan yağış nedeniyle bazı ekili alanlar zarar gördü.

Osmaniye

Osmaniye'de gece başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi de biriken su nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Alt geçitte mahsur kalan araçları itfaiye ekipleri kurtarırken, tıkanan mazgalları açmak için çalışmalar sürüyor.

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