Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 14.05'te yaşandı.
Düziçi'ndeki 4,6 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AA muhabirine, tüm hemşehrilerine geçmiş olsun diklerini ileterek, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık. Takip ve taramalarımız devam etmektedir." dedi.
Deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.