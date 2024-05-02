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Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ali Kemal Zerenli  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli / AA

Hatay

Sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.

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