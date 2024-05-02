Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hatay
Sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.