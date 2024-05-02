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Kavgaya müdahale sırasında yaralanan jandarma personeli hastanede şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Kavgaya müdahale sırasında yaralanan jandarma personeli hastanede şehit oldu

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli Yaşar'ın 3 Temmuz 2023'te kavgaya müdahale ettiği sırada yaralandığını hatırlattı.

Kavgada yaralanmasının ardından Yaşar'ın tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu belirten Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum.
Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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