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Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Halis Kalkan  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Hatay

Sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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