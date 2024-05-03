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Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 868 kişi yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 868 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 868 kişi yakalandı

Ankara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 26, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 304 ve ifadeye yönelik aranan 509 kişi yakalandı.

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