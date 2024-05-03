Ankara'da çeşitli suçlardan aranan 868 kişi yakalandı
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 868 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 26 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 26, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 27, 5 yıla kadar hapis cezası olan 304 ve ifadeye yönelik aranan 509 kişi yakalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.