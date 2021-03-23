Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi sınırda yakalandı.
Edirne
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesinde 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan A.Ç, B.C ve M.C'yi yakaladı.
Gözaltına alınan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında arandıkları belirlenen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.