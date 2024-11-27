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Şanlıurfa merkezli PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Eşber Ayaydın  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Şanlıurfa merkezli PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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