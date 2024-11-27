Şanlıurfa merkezli PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
Şanlıurfa merkezli 6 ilde terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa MİT Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı TEM ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK-KCK/PYD-YPG'ye yönelik çalışma başlattı.
Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Batman, Adana ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.