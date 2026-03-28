Kültür

Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da hafta sonu tatilinde güneşli havayı fırsat bilenler, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yoğunluk oluşturdu.

Müslüm Etgü  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Termometrenin 20 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da hafta sonu tatilini fırsat bilenler, "dünyanın en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli yere sahip tarihi mekanı ziyaret ediyor.

Kentin simgesi konumundaki yerleşkede balıklara yem atan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

Bu arada kentte etkili olan sağanak nedeniyle suyu bulanık hale gelen ve rengi değişen Balıklıgöl'ün tahliye ve arıtma çalışmalarının ardından eski haline döndüğü görüldü.

Karadeniz'de saldırıya uğrayan "Altura" isimli tanker Kilyos açıklarına demirledi
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: 4688 sayılı Kanun yeniden dizayn edilmelidir
MSB'den Karadeniz'de sürüklenen şüpheli cisimlere ilişkin açıklama
Samsun'da Karadeniz'in üzerini kaplayan sis dronla görüntülendi
STRATCOM Zirvesi'nde "İran Savaşı'nın Stratejik Yansımaları" paneli düzenlendi

Benzer haberler

Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu

Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi

Rus turistlerin Körfez tatillerini toplu şekilde iptal ettiği bildirildi

Sillyon Antik Kenti'ndeki asırlık Yörük-Türkmen evleri turizme kazandırılıyor

Sillyon Antik Kenti'ndeki asırlık Yörük-Türkmen evleri turizme kazandırılıyor
İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu

Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
