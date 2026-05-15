Türkiye-Kazakistan ilişkileri kitaplaştırıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun editörlüğünde hazırlanan "Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kazakistan İlişkileri" kitabı Türkçe ve Kazakça yayımlandı.

Zorlu, kitapla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Kazakistan ilişkilerinin 34'üncü, Kazakistan'ın bağımsızlığının ise 35'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

10 akademisyen ve yazar tarafından kaleme alınan makalelerden oluşan "Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kazakistan İlişkileri" kitabının Türkçe ve Kazakça olmak üzere iki dilli yayımlandığını duyuran Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitap için bir takdim yazısı kaleme aldığını bildirdi.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı, Kazakistan ziyaretinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e armağan ettiğini ifade etti.

"Bu tür eserlerin, karşılıklı anlayışı pekiştiren görevi icra edeceği muhakkak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın takdim yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek derinleşeceğine olan inancımız tamdır. Bu tür eserlerin, karşılıklı anlayışı pekiştiren, işbirliği imkanlarını genişleten, ortak tarihi ve gelecek tasavvurunu güçlendiren bir görevi icra edeceği muhakkaktır. İki ülke arasındaki münasebetler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında derinleşen çok taraflı işbirliği mekanizmalarıyla ikili boyutun ötesine taşınmıştır.

Değerli Kardeşim Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in dirayetli ve vizyoner liderliğiyle bu ilişkiler, karşılıklı çabalarımız neticesinde farklı bir ivme kazanmıştır. Eserin hazırlanmasında emeği geçen AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığımızı ve alanında uzman kıymetli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmanın Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da ilerletilmesine vesile olmasını temenni ediyorum."