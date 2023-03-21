FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandı.
Edirne
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, E.T'nin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi.
FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen eski yarbay E.T. gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.