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FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalandı.

Hakan Mehmet Şahin  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, E.T'nin Yunanistan'a kaçmaya çalıştığını belirledi.

FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen eski yarbay E.T. gözaltına alındı.

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