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Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sefa Şahin, Hüseyin Yıldız, Erdal Türkoğlu, Yeşim Sert Karaaslan   | 18.12.2022
Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Salim Taş/AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.13'te meydana gelen depremin derinliği 11,67 kilometre olarak belirlendi.

Vali Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, AA muhabirine, Kaymakam Mahmuthan Arslan ile oluşturulan kriz masasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Belediyeye gelen ihbarları değerlendirmeye başladıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar bize bildirilen ufak tefek hasarların dışında herhangi olumsuz bir durum yok ama deprem şiddetliydi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Kaymakamımızla beraber kriz masasında çalışmalara başladık." dedi.

Yavuz, vatandaşlardan olumsuz durumları belediyenin "344 10 59" numaralı ihbar hattına bildirmelerini istedi.

Öte yandan, deprem Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.

AFAD Başkanı Sezer, Hatay'daki depremle ilgili olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi 

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını bildirdi.

Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 21.13'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yapılan alan taraması sonucunda an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuz durum bulunmuyor."

Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay." ifadelerini kullandı.

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