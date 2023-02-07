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Depremde yaralanan vatandaşları taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı'na indi

Depremde yaralanan yaklaşık 45 vatandaşı taşıyan askeri uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Ferhat Yasak   | 07.02.2023
Depremde yaralanan vatandaşları taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı'na indi

İstanbul

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.

Yaralıların, başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

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