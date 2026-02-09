Dolar
Gündem

Adana'da kazada tırın altında sıkışan kurye yaşadıklarını anlattı

Adana'da motosikletiyle tırla çarpıştıktan sonra aracın altında sıkışan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kurye kaza sırasında yaşadıklarını anlattı.

Mehmet Sancakzade  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Adana

Restoranda kurye olarak çalışan Mesut Aldanma (26), 4 Şubat'ta siparişleri dağıtmak için seyir halinde bulunduğu sırada merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi'nde tırla çarpıştı.

Kazanın ardından devrilen motosikletten düşen Aldanma, tırın çekicisinin altında sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ekiplerin sıkıştığı yerden çıkararak hastaneye kaldırdığı Aldanma, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Aldanma, gazetecilere, koruyucu ekipmanları sayesinde hayatta kaldığını söyledi.

Kırmızı ışıkta bekleyen tırların yanından emniyet şeridini kullanarak geçerken yeşil ışık yandığını belirten Aldanma, "En öndeki tır sinyal vermeden birden sağa kırınca frene bastım ancak duramadım. Kaydım, tırın altına girdim. Hayatta kalmamı kaskıma ve ekipmanıma bağlıyorum. Tır beni bayağı sürüklemişti, kask ve ekipman beni kurtardı." diye konuştu.

