Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Doha'da "17. El Cezire Forumu"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aykut Karadağ  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

