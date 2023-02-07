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Spor federasyonları depremzedeler için battaniye ve bağış desteğinde bulundu

Türkiye'deki spor federasyonları, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için bağışta bulundu.

Fatih Gazioğlu   | 07.02.2023
Spor federasyonları depremzedeler için battaniye ve bağış desteğinde bulundu Fotoğraf: Esra Hacioğlu Karakaya/AA

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu depremzedelere AFAD üzerinden verilmek üzere 500 bin lira bağışta bulunduklarını duyurarak, "Federasyonumuza bağlı kulüp takımlarımızdan 25 özel donanımlı 4x4 offroad aracı, 4 adet yemek aracı, 5 tır, 5 kamyon yardım malzemesi ve toplam 70 gönüllü ile bölgeye gönderdik." denildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu depremde zarar gören vatandaşlar için 400 bin, Türkiye Hokey Federasyonu, Türkiye Judo Federasyonu, Türkiye Buz Hokeyi ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu için 100'er bin, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu ile Türkiye Oryantiring Federasyonu ise 50'şer bin lira bağış yaptı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan battaniye desteği

Türkiye Triatlon Federasyonu ise Gençlik ve Spor Bakanlığının Kayseri'de açtığı lojistik merkezine teslim edilmek üzere tekstil ürünleri gönderdiğini açıkladı.

Açıklamada, "AFAD'ın başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla Triatlon Store depomuzda bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek tekstil ürünleri depremzedelere ulaştırılmak üzere Kayseri'ye gönderildi. Ayrıca yönetim kurulu üyemiz İsa Dal da 500 battaniye ile katkıda bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.




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