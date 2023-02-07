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Dünya

Gazze'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler için gıyabi cenaze namazı

Gazze Şeridi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mohammed Majed, Ali Semerci   | 07.02.2023
Gazze'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenler için gıyabi cenaze namazı

Gazze

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde onlarca kişi tarafından kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası Türkiye ve Filistin bayrakları açıldı.

Filistinliler, "Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz", "Suriye ve kederli halkına başsağlığı diliyoruz" ve "Kardeş ülke Türkiye'ye başsağlığı diliyoruz" yazılı pankartların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını taşıdı.

- "Acılarınızı hafifletmesi için Allah'a dua ediyor, namaz kılıyoruz"

Gıyabi cenaze namazına katılan Filistinli Emin el-Galban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin vurduğu Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için burada bulunduklarını söyledi.

"Başınıza gelen acılar için sizin kalbiniz nasıl yanıyorsa bizim kalbimiz de sizinle yanıyor. Acılarınızı hafifletmesi için Allah'a dua ediyor namaz kılıyoruz." diyen Galban, Türkiye'ye, Suriye'ye ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu.

Filistinli Mahmud en-Neccar da Gazze'deki Filistin halkının, "kendilerini her zaman destekleyen ve yanlarında olan Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu" vurguladı.

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