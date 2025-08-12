Dolar
40.71
Euro
47.58
Altın
3,349.61
ETH/USDT
4,591.10
BTC/USDT
120,127.00
BIST 100
10,954.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, Gazze'de kısmi bir anlaşmaya kapıyı kapattıklarını söyledi

Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile Gazze'de kısmi bir ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılacak müzakerelere kapıyı kapattıklarını söyledi.

Burak Dağ  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Netanyahu, Gazze'de kısmi bir anlaşmaya kapıyı kapattıklarını söyledi

Kudüs

İsrail’de yayın yapan İ24 televizyon kanalına konuşan Başbakan Netanyahu, kendisine yöneltilen esirlerin bir kısmının serbest bırakılmasını sağlayacak kısmi bir esir takası anlaşması olasılığının olup olmadığına dair soruya "Başkan Trump'ı duydunuz. Sanırım geride kaldı." yanıtını verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şiddetli saldırılar ve insani ablukayla büyük yıkıma uğrattıkları Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için her türlü girişimde bulunduklarını iddia eden Netanyahu, "Hem sağ hem de ölü esirlerin hepsinin serbest bırakılmasını" istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki mevcut koşullar altında esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasına yanaşacağına inanmadığını belirterek İsrail’in Gazze kentini işgal kararına yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Netanyahu’dan "Büyük İsrail vizyonuna” bağlı olduğu çıkışı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu söyledi.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail vizyonuna" karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını verdi.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail” ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsraillinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.

Hamas heyeti Kahire’de

Hamas yöneticisi Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin müzakrelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere bugün Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği bildirilmişti.

Mısır basını, Hamas heyetinin Gazze Şeridi’nde 60 günlük ateşkese varılabilmesi için Kahire’nin yürüttüğü çabalar kapsamında ülkeye geldiğini iddia etmişti.

Hamas, birçok kez İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırılarını sona erdirmesi ve bölgeden çekilmesi ile Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında esirleri "tek seferde" serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da içeren yeni şartlar öne sürerek bu öneriden kaçınıyor.

Müzakere sürecinde yaşanan tıkanıklık

Hamas, 24 Temmuz'da İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ise "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Termometreler 22 kentte 40 dereceyi aştı
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'deki depremde yıkılan binanın sahibi tutuklandı
Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’de orman yangını sebebiyle 2 bin 220 vatandaşımızı güvenli bölgelere tahliye ettik

Benzer haberler

Netanyahu, Gazze'de kısmi bir anlaşmaya kapıyı kapattıklarını söyledi

Netanyahu, Gazze'de kısmi bir anlaşmaya kapıyı kapattıklarını söyledi

İngiltere, Kanada ve AB'nin aralarında olduğu 27 ortak, Gazze'deki duruma ilişkin ortak açıklama yaptı

"Gazze'de soykırım olduğuna" dair yanıtı nedeniyle askıya alınan sohbet botu Grok yeniden açıldı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin başkenti Washington DC'de, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington DC'de, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi
Norveç varlık fonu, İsrail'deki bazı yatırımlarından çıktı

Norveç varlık fonu, İsrail'deki bazı yatırımlarından çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet