Dolar
41.69
Euro
48.94
Altın
3,886.95
ETH/USDT
4,480.00
BTC/USDT
122,500.00
BIST 100
10,858.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze'de 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarında ölen çocuk sayısı 20 bini aştı

İsrail ordusunun yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 20 bini aşkın çocuğun öldüğü belirtildi.

Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 05.10.2025 - Güncelleme : 05.10.2025
Gazze'de 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarında ölen çocuk sayısı 20 bini aştı

Gazze

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim'de 2 yılı dolacak olan soykırıma ilişkin güncel rakamlar paylaşıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, 19 bin 450'si hastanelere ulaşanlar olmak üzere hayatını kaybeden çocuk sayısı 20 bini aştı. Hayatını kaybeden kadınların sayısı da enkaz altında kalanlar ve kayıplar da dahil olmak üzere 12 bin 500'ü geçti. 154'ü çocuk olmak üzere 460 kişi de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişi soğuktan donarak öldü. 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinli sayısı 67 bin 139 olurken, kayıplarla birlikte bu rakam 76 bin 639'a ulaştı.

Sağlık sektörüne yönelik saldırılar

Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında 1670 sağlık ve 140 sivil savunma personeli ile 254 gazeteci hayatını kaybetti, 12 bini aşkın hamile kadın gıda ve yetersiz beslenme nedeniyle düşük yaptı. 38 hastane, 96 sağlık merkezi İsrail tarafından bombalandı, yıkıldı veya hizmet dışı bırakıldı. 197 ambulans ve 61 sivil savunma aracı da hedef alındı.

Eğitim sistemini hedef alan saldırılar

Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'i bombalama sonucu hasar gördü. 668 okul doğrudan bombalandı, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 392'si ise kısmen yıkıldı. 13 bin 500'ü aşkın öğrenci, 830 eğitimci ve 193 akademisyen ve araştırmacı saldırılarda öldü. 785 bin öğrenci eğitimden mahrum kaldı.

İbadethaneler

Saldırılarda 835 cami tamamen, 180 cami kısmen yıkıldı. 3 kilise ise birden fazla kez hedef alındı. 60 mezarlıktan 40'ı yıkıldı.

İsrail ordusu hastanelerin içinde 7 toplu mezar açtı, mezarlardan 2 bin 450 kişinin naaşını çaldı.

Saldırılarda 268 bin konut tamamen, 153 bin konut kısmen yıkıldı, 148 bin konut ciddi şekilde hasar aldı ve yaşanmaz hale geldi, 288 bin Filistinli aile evsiz kaldı. 725 merkezi su kuyusu, 5 bin 80 kilometre elektrik şebekesi tahrip edildi. 247 hükümet binası, 292 tesis, oyun alanı ve spor salonu yıkıldı, 208 arkeolojik ve kültürel miras alanı hedef alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Badalyan'a göre Ankara ile Erivan "tam normalleşmeyi" hedefliyor
Türkiye yeni haftaya yağışlı ve serin havayla başlayacak
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a teşekkür mesajı
Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su dolduruyor
İstanbul’da, Gazze'ye giden Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek yürüyüşü

Benzer haberler

Gazze'de 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarında ölen çocuk sayısı 20 bini aştı

Gazze'de 2 yıldır devam eden İsrail saldırılarında ölen çocuk sayısı 20 bini aştı

Küresel Sumud Filosu'ndaki İngiliz gazeteci Andrieu, Türkiye'ye teşekkürlerini sundu

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda Gazze'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin devam ettiğini belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazze'de ateşkes için müzakerelerin devam ettiğini belirtti
Hollanda'da yaklaşık 250 bin kişi, hükümetin İsrail politikasını protesto etti

Hollanda'da yaklaşık 250 bin kişi, hükümetin İsrail politikasını protesto etti
Dünyanın bir çok noktasında Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek gösterileri düzenlendi

Dünyanın bir çok noktasında Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek gösterileri düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet