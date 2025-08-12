Dolar
Gündem

Yurt genelinde sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek

Sıcaklıklar, Ankara'da 34-35, İstanbul'da 30-31 ve İzmir'de ise 36-38 derece civarında seyredecek.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Yurt genelinde sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek

Ankara

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, sıcaklıkların özellikle iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, yurdun kuzey bölgelerinde ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Marmara Bölgesi'nde kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklıkların azaldığını belirten Çelik, "Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki 3 gün daha kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek." dedi.

Yağışların 3-4 gün boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağışın olmayacağını, az bulutlu açık havaların etkili olacağını söyledi.

En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Çelik, sıcaklıkların Ankara’da 34-35, İstanbul’da 30-31 ve İzmir’de ise 36-38 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

