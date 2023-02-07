Hava Kuvvetleri Komutanlığı deprem bölgesine yönelik "hava yardım koridoru"na devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için dün sabah saatlerinden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 37 hava aracıyla 120 sorti yapıldığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının, çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ettiği belirtildi.
Hava Kuvvetlerimiz çetin hava şartlarına rağmen tüm imkânlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracımızla 120 sorti icra ettik. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam ediyoruz.#MSB #Deprem pic.twitter.com/4hRzyBqXRs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2023
Açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracımızla 120 sorti icra ettik. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.