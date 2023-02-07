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Hava Kuvvetleri Komutanlığı deprem bölgesine yönelik "hava yardım koridoru"na devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için dün sabah saatlerinden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 37 hava aracıyla 120 sorti yapıldığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 07.02.2023
Hava Kuvvetleri Komutanlığı deprem bölgesine yönelik "hava yardım koridoru"na devam ediyor

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığının, çetin hava şartlarına rağmen tüm imkanlarıyla gökyüzünde köprü kurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren 37 hava aracımızla 120 sorti icra ettik. Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya ve destek vermeye devam ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

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