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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i kutladı.

Mehmet Tosun   | 18.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'i kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine gittiği Doha'da, konuk devlet ve hükümet başkanları ile 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, daha sonra Lusail Stadyumu'nda oynanan Arjantin-Fransa final maçını seyretti.

Karşılaşmayı, Katar Emiri Al Sani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile FIFA Başkanı Gianni Infantino de izledi.

Erdoğan, maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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