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Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Sema Kaplan   | 07.02.2023
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Diyarbakir

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'ndaki Serin-2 Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Özel eğitimli köpeklerin de yer aldığı çalışmalarda enkaz altından, yaklaşık 21 saat sonra 1 kadın kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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