KAHRAMANMARAŞ

Partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak üzere kente gelen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve partililerce karşılanan Çelik, daha sonra bir süre partililerle sohbet etti.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçim sürecinin önemine dikkati çekti.

Bütün illerde aday tanıtım toplantılarının yapıldığını anımsatan Çelik, önümüzdeki haftada da açıklamaların olacağını belirtti.

Türkiye'nin her tarafında yerel seçimlere hazırlık doğrultusunda güçlü bir şekilde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ilk yerel seçim olduğu için çok tarihi bir önemi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pozitif etkilerini, katkılarını, yerelde de görülebilmesi açısından son derece önemli bir seçim sürecidir. İnşallah seçimlerde hep beraber göreceğiz bu ittifak büyük bir güçle bu seçimlerden çıkacak. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, ortaya koyduğumuz ortak iradeyle bu şekilde gerçekleşecek." diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisine misafir olduklarını dile getiren Çelik, Maraş'ta gördükleri bu birlik, dirlik ve kardeşlik ilişkisinin çok güzel olduğunu belirtti. Çelik, "Öncelikle Maraş olmak üzere 31 Mart gecesi ittifakımızın zaferini beraber kutlayacağız." ifadesini kullandı.

MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından Çelik ve beraberindekiler, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ömer Çelik, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve partililerce karşılandı.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir