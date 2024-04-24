MHP, Genel Başkan Bahçeli'nin parkta yürüyüş görüntülerini paylaştı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir parkta yaptığı yürüyüş, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Ankara
Videoda Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürümesi yer aldı.
Görüntüler, Ferdi Tayfur'un "Söyleten sensin" şarkısıyla birlikte paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.