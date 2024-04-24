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Politika

MHP, Genel Başkan Bahçeli'nin parkta yürüyüş görüntülerini paylaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir parkta yaptığı yürüyüş, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Mehmet Tosun  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
MHP, Genel Başkan Bahçeli'nin parkta yürüyüş görüntülerini paylaştı

Ankara

Videoda Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürümesi yer aldı.

Görüntüler, Ferdi Tayfur'un "Söyleten sensin" şarkısıyla birlikte paylaşıldı.

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