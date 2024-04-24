Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim Seong-gon ve Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ile temaslarda bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim Seong-gon ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla Türkiye'yi büyütme hedefleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ülkemizde yenilenebilir enerji alanında oldukça önemli yatırımları bulunan CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim ve heyeti ile görüştük. Ülkemizdeki üretimlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracat olarak gerçekleştiren CS Wind heyeti ile yapacakları yeni yatırımları, ihracatın arttırılması konularını görüşerek yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji alanlarındaki vizyonumuzu paylaştık. Sayın Gim ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, ülkemizde yapacakları yatırımların artarak devam etmesini temenni ediyorum."
Yılmaz, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Eyaleti Parti Sekreteri Han Jun ve heyeti ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Görüşmeye ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Görüşmemizde, Çin menşeli firmaların ülkemizde yapacakları yatırımlar başta olmak üzere, turizm sektörümüz için büyük bir potansiyel taşıyan Çinli turistler bağlamında ülkemizdeki turizm imkanlarını ve karşılıklı ticaret hacmimizin geliştirilmesi konularını değerlendirdik. Sayın Jun ve heyetine ziyaretleri ve işbirlikleri için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.