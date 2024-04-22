Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Kahramanmaraş
Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir apartman, iş makinesiyle yıkıldı.
Polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.
Yıkım alanındaki molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.