Dolar
32.59
Euro
34.71
Altın
2,360.21
ETH/USDT
3,215.30
BTC/USDT
65,869.00
BIST 100
9,783.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Gökhan Çalı  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Gökhan Çalı / AA

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir apartman, iş makinesiyle yıkıldı.

Polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Yıkım alanındaki molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul'a geldi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay "Sıfır Atık" projesinin önemine vurgu yaptı
Ankara'da "Değişimin İçinde: Okyanus Eylemi ve İklim Değişikliği" temalı "Blue Talks" başladı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Depremde 21 kişinin öldüğü otelin işletmecisinden "domino etkisi" savunması

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Malatya'da çarşı merkezinde inşaatlar yükseliyor

Tokat'ta Sulusaray merkezli deprem sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı tamamlandı

Depremden etkilenen Hatay'da çocuklar, moral bulacakları 23 Nisan'a hazırlanıyor

Depremden etkilenen Hatay'da çocuklar, moral bulacakları 23 Nisan'a hazırlanıyor
Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "kentsel dönüşüm" çağrısı

Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "kentsel dönüşüm" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet