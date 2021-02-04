Euro
8.54
Dolar
7.12
BIST 100
1,543.02
Altın
1,810.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.
logo
Türkiye

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar yağışı dolayısıyla 3 köy ve 7 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Orhan Pehlül   | 04.02.2021
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Sincik ilçesine bağlı 3 köy ile 7 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegalliler Kovid-19 aşısının dağıtımında Afrika'nın ikinci plana atıldığını düşünüyor
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 67 kişi hayatını kaybetti
Almanya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 60 bine yaklaştı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (04 Şubat 2021)
Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 günlük toplanma yasağı ilan edildi

Benzer haberler

Meteorolojiden Rize ve Artvin için sağanak, Hakkari ve Şırnak için yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden Rize ve Artvin için sağanak, Hakkari ve Şırnak için yoğun kar uyarısı

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bitlis'te mandalar kaplıca suyuyla temizleniyor

Malatya ve Adıyaman'da kar hayatı olumsuz etkiliyor

Malatya ve Adıyaman'da kar hayatı olumsuz etkiliyor
Gümüşhane'de köylüler yaptıkları aparatla köy yolunu açtı

Gümüşhane'de köylüler yaptıkları aparatla köy yolunu açtı
Rahatsızlanan Kıbrıs gazisi ile eşine jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı

Rahatsızlanan Kıbrıs gazisi ile eşine jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı