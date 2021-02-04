Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 10 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Adıyaman'da kar yağışı dolayısıyla 3 köy ve 7 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
Adıyaman
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar nedeniyle Sincik ilçesine bağlı 3 köy ile 7 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolları ulaşıma açmak için çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.