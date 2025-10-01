Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında konuşuyor
logo
Gündem

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Adıyaman'da konferansa katıldı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Şehirler sadece taşla, betonla kurulmaz, bir de ruhu olmalı. Biz Yeşilay olarak devlet ve yerel yöneticilerimizle birlikte bağımlılıkla mücadeleyi bu ruhun en önemli parçası görüyoruz." dedi.

Orhan Pehlül  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Adıyaman'da konferansa katıldı Fotoğraf: İsmail Kaya/AA

Adıyaman

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Kahtalı Mıçe Konferans Salonu'nda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne, Kahta Modeli" konferansına katılan Dinç, burada yaptığı konuşmada, çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik birçok etkinliğin başarıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Deprem sonrası Adıyaman'da hem maddi hem de manevi yönden yeniden imar süreci yaşandığını belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Depremde çok sayıda binamızı kaybettik, sevdiklerimize veda etmek zorunda kaldık. Büyük bir acı yaşadık. 2 yıldır şehir yeniden kuruluyor. Şehirler sadece taşla, betonla kurulmaz, bir de ruhu olmalı. Bu ruhun temelinde bağımsızlık ve özgürlük yer almalı. Biz Yeşilay olarak devlet ve yerel yöneticilerimizle birlikte bağımlılıkla mücadeleyi bu ruhun en önemli parçası görüyoruz."

"Onlara el verin"

Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) uzun süredir Adıyaman'da bağımlılara ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı psikoterapi ile sosyal hizmet desteği verdiğine işaret etti.

Katılımcılardan, çevrelerinde bağımlılıkla mücadele edenleri yalnız bırakmamalarını isteyen Dinç, "Onlara el verin, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize yönlendirin. Adıyaman'da olduğu gibi Kahta'da da ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmetlerimiz olacak. Biz hazırız, yeter ki toplum da bu mücadeleye sahip çıksın." dedi.

