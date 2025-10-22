Dolar
41.98
Euro
48.67
Altın
4,026.84
ETH/USDT
3,828.10
BTC/USDT
107,895.00
BIST 100
10,583.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'nde meydana gelen patlamada 2 katlı bina yıkıldı. Olay yerinden yayındayız
logo
Kültür

Adıyaman'da Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri su altında görüntülendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen ve Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri, su altında görüntülendi.

Orhan Pehlül  | 22.10.2025 - Güncelleme : 22.10.2025
Adıyaman'da Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri su altında görüntülendi Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

8 yıl önce kuraklık döneminde baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kaya resimlerinin bulunduğu alan, bu yıl yeniden incelendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgede su altı kamerasıyla inceleme yaptı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, kaya resimlerinin olduğu alanda suların yükseldiğini, alanda zaman zaman inceleme yaptıklarını ifade etti.

Burada zorlanarak kaya resimlerini tekrar inceleme fırsatı bulduklarını anlatan Alkan, "Su altında yaptığımız incelemelerde resimlerin üzerlerinde midye kabukları yerleşmiş vaziyette. Bu da görüntü almamızı zorlaştırdı ama daha sonra yapılacak çalışmalar neticesinde bu midyeler temizlenip, net görüntüler alınıp buranın bir kopyasını da müzeye koymayı düşünüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de evde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve anlaşmalar imzalandı
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi B Blok davasında verilen hapis cezaları hukuka uygun bulundu
500 bin sosyal konut projesinin detayları cuma günü İstanbul'da açıklanacak

Benzer haberler

Adıyaman'da Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri su altında görüntülendi

Adıyaman'da Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri su altında görüntülendi

Bakan Kurum, Adıyaman İndere'nin yeni görüntülerini paylaştı

Hemşirelikten artakalan zamanını iyiliğe adıyor

Adıyaman kırsalında Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu

Adıyaman kırsalında Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu
"Samsat çöreği" geçim kaynakları oldu

"Samsat çöreği" geçim kaynakları oldu
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde inşa edilen 228 deprem konutunda sona gelindi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet