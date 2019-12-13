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ABD Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD Büyükelçisi David Satterfield, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Tuğrul Çam   | 13.12.2019
ABD Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ankara

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısı ile ilgili Bakanlığa çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'e, Türkiye'nin karara karşı tepkisini iletti.

Söz konusu karara ilişkin gün içinde AA muhabirine açıklamada bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini, görüşlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın nisanda yaptığı son açıklamasında yansıtıldığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'daki konuşmasında, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı. 

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