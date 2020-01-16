AA, çalışanlarının serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu
Anadolu Ajansı, Mısır makamlarından, Kahire'deki AA ofisi çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.
İstanbul
Anadolu Ajansı (AA), Mısır makamlarından, Kahire'deki AA ofisi çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.
- Mısır polisi AA Kahire ofisini basarak dört çalışanı gözaltına aldı
- Dışişleri Bakanlığı, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını şiddetle kınadı
- Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Mısır'da AA çalışanlarının gözaltına alınmasına siyasilerden tepkiler
- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskınına TBMM'de tepki
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AA yönetimi, Mısır polisinin, Kahire ofisine baskın yaparak, 4 çalışanını gözaltına almasının ardından, yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "AA'nın dünyadaki en güçlü haber ajanslarından biri olarak, profesyonel bir yayıncılık anlayışı ortaya koyduğu, Mısır'daki olayları aktarırken bu kıstaslara bağlı kalarak, farklı görüş açılarını yansıtmaya özen gösterdiği ve hiçbir olumsuz ya da yanıltıcı eğilim içine girmediği" vurgulandı.
AA'nın, tüm siyasi anlaşmazlıklardan uzakta, Mısır ve Türk halkı arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeye çalıştığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"AA, Kahire'deki ekibinin, objektif ve profesyonellik vasfına haiz olduğunu, herhangi bir mesleki ihlalde bulunmadığını vurgulamakta ve Mısır makamlarından, Hilmi Balcı, Hüseyin el-Kabbani, Hüseyin el-Abbas ve Abdelselam Muhammed'i derhal serbest bırakmasını istemektedir."
Mısır polisinin, 14 Ocak Salı günü AA'nın 4 çalışanını gözaltına alması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.