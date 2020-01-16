Euro
6.57
Dolar
5.89
BIST 100
122,210.00
Altın
1,554.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'li Michael T. ile Lübnanlı George Antoine Z'nin İstanbul Havalimanı'ndan çıkış görüntülerine ulaşıldı
logo
Türkiye

AA, çalışanlarının serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu

Anadolu Ajansı, Mısır makamlarından, Kahire'deki AA ofisi çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

Gülşen Topçu   | 16.01.2020
AA, çalışanlarının serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu

İstanbul

Anadolu Ajansı (AA), Mısır makamlarından, Kahire'deki AA ofisi çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

AA yönetimi, Mısır polisinin, Kahire ofisine baskın yaparak, 4 çalışanını gözaltına almasının ardından, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "AA'nın dünyadaki en güçlü haber ajanslarından biri olarak, profesyonel bir yayıncılık anlayışı ortaya koyduğu, Mısır'daki olayları aktarırken bu kıstaslara bağlı kalarak, farklı görüş açılarını yansıtmaya özen gösterdiği ve hiçbir olumsuz ya da yanıltıcı eğilim içine girmediği" vurgulandı.

AA'nın, tüm siyasi anlaşmazlıklardan uzakta, Mısır ve Türk halkı arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeye çalıştığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AA, Kahire'deki ekibinin, objektif ve profesyonellik vasfına haiz olduğunu, herhangi bir mesleki ihlalde bulunmadığını vurgulamakta ve Mısır makamlarından, Hilmi Balcı, Hüseyin el-Kabbani, Hüseyin el-Abbas ve Abdelselam Muhammed'i derhal serbest bırakmasını istemektedir."

Mısır polisinin, 14 Ocak Salı günü AA'nın 4 çalışanını gözaltına alması, başta ABD Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler olmak üzere, Gazetecileri Koruma Komitesi ve Uluslararası Gazetecilik Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlar tarafından kınanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor
ABD-İran krizindeki üç kritik soru: Hangi İran? Nasıl bir İran? Kimin İran’ı?
Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı

Benzer haberler

AA, çalışanlarının serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu

AA, çalışanlarının serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulundu

AA Genel Müdür Yardımcısı Mutanoğlu: Susturmak istedikleri bütün medya kuruluşlarına hep aynı şeyi yaptılar

ABD Dışişleri Bakanlığından 'AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın' çağrısı

BM'den 'AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacağız' açıklaması

BM'den 'AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasını soruşturacağız' açıklaması

'Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil'

'Mısır polisinin müdahalesi kabul edilebilir değil'
'AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı'

'AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı'