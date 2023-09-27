TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: TEKNOFEST dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor
TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in bir dip dalgası olarak dünyada zihinsel devrime imza attığını söyledi.
İzmir
Selçuk Bayraktar, Çiğli Havaalanı'nda, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının 9. kez global iletişim ortağı olduğu organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'de "dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon festivali" olan TEKNOFEST'te gençlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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Her genci ülkenin tarihine, kültürüne ve geleceğine katkıda bulunan birer yıldız olarak gördüğünü anlatan Bayraktar, "Sizleri burada görmekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. İzmir sadece doğal güzellikleri ile değil, aynı zamanda tarihimizdeki kritik önemiyle de özeldir. İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaştığı, Türk milletinin bağımsızlık meşalesinin yandığı yerdir. Bu vesileyle bağımsızlık savaşımızı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Dünyadaki değişimi ve devinimi yüksek teknolojinin sürüklediğine işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:
"Girişim ekosisteminin maalesef işe başlarken ilk cümlesi, 'insanlığın faydası' değil de daha çok kazanmaktır. İnsanoğlu yüksek teknolojinin hızlı ve kuralsız deviniminin sosyal etkilerine yetişmekte zorlanıyor. Kovid salgınında dünyanın temel düzeyde teknolojiye sahip solunum cihazı üretmekte ne kadar yetersiz kaldığını hepimiz gördük. O süreçte dünya bu basit ama ölümcül yetersizliği uzun süre sorguladı."
Bayraktar, bu konudaki tartışmaların uzun süre devam ettiğini belirterek, "Bizler teknolojiyi kadim medeniyetimizin iyilik, adalet ve merhametiyle harmanlayarak insanlığa nefes olabilmek için çaba gösterdik." diye konuştu.
Geliştirilen solunum cihazlarıyla halklara, mazlumlara ve insanlığa nefes olmaya çalıştıklarının altını çizen Bayraktar, insanlık için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.
Bayraktar, bilginin sınırlarını genişletmenin yaşamın derinliklerini anlamaya yardımcı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
"TEKNOFEST dev bir dip dalgası olarak geliyor, dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor. Teknoloji yarışmalarına başvuran milyonlarca gencimiz inşallah tüm dünyaya nam salmış SİHA'larımız gibi teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında da bayrağı çok daha yükseğe taşıyacak."
Milli teknoloji ile dünyaya örnek olduklarını aktaran Bayraktar, "Türkiye araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor ve her alanda kalkınıyor. Gençlerimiz sanayiyi yüksek teknolojiyle, yapay zekayla harmanlayarak yeni alanlar oluşturuyor. İşte bu yeni alanlara, değişen dünyaya ruh verecek olan bizleriz." dedi.
"TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır şekilde İzmir'de de büyük bir coşkuyla kapılarını açtı"
Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı "Bayraktar Kızılelma" önünde gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.
Bayraktar, TEKNOFEST'in, Cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır şekilde İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de de büyük bir coşkuyla kapılarını açtığını söyledi.
Kentte yağmur ihtimaline karşı ziyaretçilerin meteorolojiyi kontrol etmelerini, yağmurluk, şemsiye gibi tedbirleri alarak gelmelerini isteyen Bayraktar, "Yağmurda da TEKNOFEST'te faaliyetler oluyor ama tabii elbette yağmurluk gibi şemsiye gibi unsurları unutmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında toplu taşımayı tercih etmelerini, önden kayıt yaptırmalarını da rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, başka bir gazetecinin, her yıl TEKNOFEST'in kendi rekorunu kırdığını ve bu anlamda İzmir'de de yeni bir rekorun kırılmasının beklenip, beklenmediğini sorusu üzerine, "600 binden fazla kayıt var. Genelde kaydolanların çok daha fazlası geliyor. Bakalım, nasip." dedi.
Dünyada kısa pistli gemilere konuşlanabilen ilk SİHA olması planlanan Bayraktar TB3'ün ne zaman havalanacağıyla ilgili soruya Bayraktar, şöyle yanıt verdi:
"TEKNOFEST öncesinde yer testleri için ve sonrasında gerçekleşecek uçuş testleri için Çorlu'ya intikal etti yakın bir zamanda testlerimizi başarıyla tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu karadan uçuş olacak. İlerleyen zamanlarda da inşallah gemiden testlerine başlayacağız."
"Onun için de ilk olacak"
Selçuk Bayraktar, bir gazetecinin, SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk'ın festivale davet edildiğini hatırlatarak, "İkiniz yan yana gelmek ister misiniz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:
"TEKNOFEST dünyanın en büyük teknoloji etkinliği, teknoloji festivali. Özellikle teknoloji yarışmalarını barındırması ve içinde ruhuyla birlikte büyük bir dönüşüm rüzgarı olması TEKNOFEST'in öğrenilmiş çaresizliğe ve geleceğe, geleceğin teknoloji trendlerine atılan bir adım olması çok önemli. TEKNOFEST, dünyada eşi benzeri olmayan bir etkinlik. Ticari maksatlarla yapılmayan, tümüyle sosyal ve aslında sessiz bir devrim. Bu anlamda kendisini de bekleriz. Buradaki bu ruhu da yaşaması onun için de bir ilk olacak."
Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'ların tüm dünya tarafından takip edildiğini anlatan Bayraktar, şöyle devam etti:
"Dünyanın en fazla ülkesine ihraç edilmiş oldu Bayraktar TB2. Az önce uçuş gösteri gösterisi yapıyordu ama bizleri asıl mutlu eden şey sadece bu yıl 1 milyondan fazla öğrenci başvurdu teknoloji yarışmalarımıza. Teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında, sağlıkta yapay zekadan, biyoteknolojiden inovasyona, biyomedikalden akıllı ulaşım teknolojilerine dünyaya damgasını vuracak nice Türk girişimleri çıkacak. Bu bayrağı çok daha öteye de taşıyacaklar. Semalarımıza kadar çıkarttığımız bu bayrağı, uzaya ve teknolojinin tüm diğer sivil alanlarına çıkarmaları, açıkçası beni bu çok daha fazla heyecanlandırıyor."
Selçuk Bayraktar, Ankara'da ve İzmir'de ilk defa teknoloji yarışmaları dışında TEKNOFEST Girişim Yarışmaları başlattıklarını, 10 kategoride yarışma düzenlendiğini bunların 6'sını Ankara'da tamamlandıklarını, 4'ünün de İzmir'de devam ettiğini de ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.