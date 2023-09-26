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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST İzmir, ziyaretçilerini zengin etkinlik programıyla karşılayacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in yarın başlayacak İzmir etabında ziyaretçiler, birçok etkinliğe katılabilecek.

Ali Korkmaz  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
TEKNOFEST İzmir, ziyaretçilerini zengin etkinlik programıyla karşılayacak

İzmir

İzmir Çiğli Havaalanı'nda yarın kapılarını açacak ve 1 Ekim'e kadar sürecek festivalde ilk gün ana sahnede "Bilim Şov", Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuş ve Gökbey Müzikali", "Sahne Senin", Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" ve Burak Yeter konseri olacak.

Katılımcılar gün boyunca "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ni deneyimleyebilecek.

Ziyaretçiler, Teknofest Bilim Sokağı Atölyeleri ve katılımcı atölyelerinde eğitici faaliyetlerde bulunabilecek.

TEKNOFEST Girişim Yarışması kapsamında "Turizm Teknolojileri ve Oyun" "Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" ve "Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri" alanlarındaki girişimlerin tanıtılacağı etkinlikte Deneyap kapsamında da ülke genelinden başarılı öğrencilerin oluşturduğu takımlar "Makeathon" ve "Fikir Maratonu" ile mücadele edecek.

Festival boyunca Türk Yıldızları, Bayraktar Akıncı, Anka, Bayraktar TB2, F-16 Solotürk, Hürkuş, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (Üzüm Salkımı), Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri, Caravan (Paraşüt atlayışları) ile gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunulacak, öğrencilerle ilk uçuş etkinlikleri hayata geçirilecek.

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