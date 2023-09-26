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Teknoloji, TEKNOFEST

Yılın son TEKNOFEST'i yarın İzmir'de başlıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in bu yılki üçüncü ve son etabı yarın İzmir'de başlayacak.

Halil Şahin  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Yılın son TEKNOFEST'i yarın İzmir'de başlıyor

İzmir

İzmir Çiğli Havalimanı'ndaki festival, 1 Ekim'e kadar teknoloji meraklılarıyla buluşacak.

Festival, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, söyleşiler ve bilim şovları başta olmak üzere çok sayıda bilim ve kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Teknoloji ve girişim yarışmaları da düzenlenecek.

Etkinlik süresince her gün öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki kez gerçekleştirilecek "Sahne Senin" etkinliği ile müzikseverler, sahne deneyimi yaşayabilecek.

Festival heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayıtlarını TEKNOFEST internet sitesi ile mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

Ulaşım için toplu taşıma öneriliyor

TEKNOFEST için ziyaretçilerin, özel araç yerine raylı sistem, deniz yolu ve belediye otobüslerini tercih etmeleri önerildi.

ESHOT'un, festival alanına İZBAN Ulukent ve Egekent istasyonları ile Bostanlı İskelesi'nden ring seferleri düzenleyeceği, dileyenlerin, bisikletleriyle de festival alanına ulaşabileceği belirtildi.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı.

İstanbul'daki festival, 2,5 milyonu aşan ziyaretçisiyle "dünyanın en büyük organizasyonu" olarak tarihe geçmişti. Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen festivali ise 943 bin kişinin ziyaret ettiği bildirilmişti.

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