Kültür

Romanya'da "Türk-Rumen Mimarisi Maket Yarışması" yapıldı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'nın başkenti Bükreş'te ilk kez "Türk-Rumen Mimarisi Maket Yarışması" düzenledi.

Lejla Biogradlija  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
Romanya'da "Türk-Rumen Mimarisi Maket Yarışması" yapıldı

Ankara

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ion Mincu Mimarlık ve Şehircilik Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen yarışmanın finalinde sergi açılışı ve ödül töreni yapıldı.

Türk ve Rumen mimarisini yansıtan maketlerin sergilendiği törene Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği Müsteşarı Gizem Emel, Ion Mincu Mimarlık ve Şehircilik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lorin Niculae, YEE Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız, Romanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığından Dr. Vildan Bormambet ile akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Emel, törende yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın ülkeler arası ilişkilerdeki birleştirici rolüne dikkati çekerek, yarışmanın Türkiye ile Romanya arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Yıldız da yarışmaya Romanya genelinden 207 kişinin başvurduğunu söyleyerek, "Türk ve Rumen mimarisi, yüzyıllar boyunca aynı coğrafyada şekillenmiş, ortak bir kültürel hafıza oluşturmuştur." dedi.

Romanya'daki öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

