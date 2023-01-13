Dolar
18.79
Euro
20.32
Altın
1,901.24
ETH/USDT
1,409.90
BTC/USDT
18,928.00
BIST 100
5,012.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katılıyor
logo
Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na başvurular 15 Ocak'ta sona erecek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve yoğun ilgi gören TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na son başvuru tarihi 15 Ocak Pazar günü olarak belirlendi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 13.01.2023
TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na başvurular 15 Ocak'ta sona erecek

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile Türkiye'de 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen, 2019 yılından itibaren de TEKNOFEST kapsamına alınan STM yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda havada büyük bir rekabet yaşanıyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, İnsansız Hava Araçları Branşı bünyesinde, Gençlik Spor Bakanlığı il müdürlükleri tarafından verilen sporcu lisansına sahip kişiler ve drone sporuna ilgi duyan herkes TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na bireysel başvuru ile katılabiliyor.

Bu yıl yine 3 etaptan oluşacak olan TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın birinci etabı 2-5 Mart'ta İzmir'de, ikinci etabı 16-19 Mart'ta Ankara'da gerçekleşecek.

İki etap sonucunda en iyi puanı alan sporcular, TEKNOFEST 2023 İstanbul’da yapılacak Büyük Final'de yarışmaya hak kazanacak. Dereceye giren sporculardan birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül takdim edilecek.

Ayrıca TEKNOFEST Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi yine TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenecek World Drone Cup'ta ülkeyi temsil edecek.

Sporcular tarafından büyük ilgi gören TEKNOFEST Drone Şampiyonası heyecanına ortak olmak için "www.teknofest.org" adresi ziyaret edilebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP'den PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki
Siyasi partilerden PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonlarına tepki
İstanbul'daki devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 113 zanlı adliyede
Tekirdağ'da peynir fabrikasında bakteri önlemi için sıkılan gazdan etkilenen 16 işçi hastaneye kaldırıldı
Tuzla'da kazı çalışmasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 1 işçi yaralandı

Benzer haberler

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na başvurular 15 Ocak'ta sona erecek

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na başvurular 15 Ocak'ta sona erecek

İzmir "TEKNOFEST"e hazırlanıyor

TEKNOFEST 2023 kapsamında başvuruları uzatılan yarışmalar için son 3 gün

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet