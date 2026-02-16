Dolar
43.71
Euro
51.82
Altın
4,992.55
ETH/USDT
1,966.00
BTC/USDT
67,707.00
BIST 100
14,339.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, TEKNOFEST

Bosna Hersek'te TEKNOFEST Tanıtım Programı düzenlendi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek bu yılki teknoloji yarışmalarına ilişkin tanıtım programı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapıldı.

İsmail Özdemir  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Bosna Hersek'te TEKNOFEST Tanıtım Programı düzenlendi Fotoğraf: Denis Zuberi/AA

Saraybosna

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) düzenlenen tanıtım toplantısına lise ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, gazetecilere, tanıtım toplantısına ev sahipliği yapmalarından ve öğrencilerin yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

T3 Vakfı ile ortak çalışmalar yapacaklarını belirten Kuşakcı, "Hem Bosna Hersek'ten hem de Türkiye'den öğrencilerimizin katılımına açık şekilde T3 Vakfı ile birlikte Yapay Zeka Yaz Okulu düzenleyeceğiz. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

Karadağ'da T3 Vakfı desteğiyle yürütülen "Bilim Ülgün" projesi sorumlularından Muhammed Can Veysel de TEKNOFEST vizyonunu Bosna Hersekli gençlere aktarmak istediklerini söyledi.

Gençleri, TEKNOFEST'in yeni durağı olan Şanlıurfa'ya davet ettiklerini dile getiren Veysel, "Bosna Hersek'te gerçekten çok yüksek bir katılımla karşı karşıyayız. Bosna Hersek gençlerinin TEKNOFEST'e ne kadar sahip çıktıklarını da bugün burada bu salonda Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde görmekteyiz. Bosna Hersekli gençlerin kapasitesinin sadece biz değil tüm dünya farkında." diye konuştu.

Veysel, Balkanlar'daki birçok ülkede tanıtım toplantısı yaptıklarını ifade ederek, gençleri Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapmaya çağırdı.

TEKNOFEST

TEKNOFEST 2026'da Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, ÇELİKKUBBE Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi pek çok alanda teknoloji yarışması düzenlenecek.

Önceki yıllardan farklı olarak Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, bu yıl ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yeni deneyim fırsatları sunacak.

2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına bugüne kadar 4 milyondan fazla yarışmacı başvurdu.

TEKNOFEST 2026'da da ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini projeye dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvurma imkanı yakalayacak.

TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarına katılmak için başvurular, "www.teknofest.org" adresinden 20 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı
İstanbul'daki "Taşlar" suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı
İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor
İstanbul'da kadın hakimi silahla yaralayan savcı hakkında 42 yıl 3 aya kadar hapis istemi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bosna Hersek'te TEKNOFEST Tanıtım Programı düzenlendi

Bosna Hersek'te TEKNOFEST Tanıtım Programı düzenlendi

Bilişim Vadisi, TEKNOFEST 2026 için gençleri geleceğin teknolojilerini geliştirmeye davet ediyor

THY, 100 bin çalışanının fotoğrafıyla giydirdiği 500'üncü uçağını tanıttı

Saraybosna'da raydan çıkan tramvayın çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Saraybosna'da raydan çıkan tramvayın çarptığı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
TEKNOFEST'e International Finance Awards 2025'ten iki ödül

TEKNOFEST'e International Finance Awards 2025'ten iki ödül
Saraybosna'daki "pazar yeri katliamının" 32. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Saraybosna'daki "pazar yeri katliamının" 32. yılında hayatını kaybedenler anıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet