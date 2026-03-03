Dolar
Dünya, Ramazan 2026

Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu

Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde bulunan tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar programı düzenlendi.

Lejla Biogradlija, Vesna Besic  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
Bosna Hersek'teki tarihi Ferhadiye Camisi'nde geleneksel iftar sofrası kuruldu Fotoğraf: Elman Omic/AA

Banja Luka

Cami avlusunda düzenlenen iftar programı kapsamında geleneksel yer sofraları kurulurken, yüzlerce kişi ramazanın bereketini bir arada yaşadı.

Banja Luka kentinde bulunan tarihi Ferhadiye Camisi, geleneksel iftar programıyla her yıl Müslümanları aynı sofrada buluşturuyor.

Sırp askerlerince 1993'te temeline kadar yıkılan Ferhadiye Camisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle onarılarak 7 Mayıs 2016'da ibadete açılmıştı.

Ferhadiye Camisi'nin yıkıldığı gün olan 7 Mayıs, 1998'den bu yana "Camiler Günü" olarak anılıyor.

