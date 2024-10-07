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Teknoloji, TEKNOFEST

Öğrenciler, solar hücre projeleriyle bina ve seralardan elektrik üretilmesini hedefliyor

TEKNOFEST'e İstanbul'dan katılan öğrenciler, organik materyallerden yaptığı solar hücreyi camlarda kullanarak hem apartmanlardan hem de seralardan elektrik üretilmesini hedefliyor.

Ali Kemal Zerenli  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Öğrenciler, solar hücre projeleriyle bina ve seralardan elektrik üretilmesini hedefliyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Adana

Hazırladıkları projeyle 2-6 Ekim'de Adana'da, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'e katılan İstanbul Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesi Minerva Takımı, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda ikincilik elde etti.

Çevre kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla proje yapan öğrenciler, organik materyalleri kullanarak solar hücre elde etti.

Elde ettikleri solar hücreyi cam üzerinde deneyen ve elektrik üretilmesini sağlayan öğrenciler, bunun hem apartmanlarda hem de seralarda kullanılarak daha fazla elektrik üretilmesine katkıda bulunmak istiyor.

"Doğaya minimum zarar vererek daha fazla enerji üretiyoruz"

Takım kaptanı İrem Topuz, AA muhabirine, üretilen solar hücreli camların hafif olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri solar hücreyi uyguladıkları camın sıradan güneş panellerinden daha fazla elektrik üretebildiğini anlatan Topuz, şöyle konuştu:

"İki indium kalay oksit kaplamalı camın arasına titanyum dioksit tabakası, karbon tabası ve ince film kaplama yaparak hazırladığımız camı güneşe tuttuğumuz zaman elektrik üretmeyi hedefledik. Eklediğimiz tüm maddeleri organik yollarla ürettik. Doğaya bir zararları olmuyor. Ayrı zamanda, diğer güneş panelleriyle aynı ışığı aldığında, daha fazla elektrik enerjisi üretiyor."

Topuz, geliştirdikleri ürünün, normal camla aynı ağırlıkta olduğunu belirterek, "Bu ürettiğimiz solar hücreleri, apartmanlara, gökdelenlere, tarım alanları ve seralara uygulayarak elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir enerji teknolojileriyle doğaya minimum zarar vererek daha fazla enerji üretiyoruz." diye konuştu.

Takımdaki öğrencilerden Bilge Atalay da projelerinin güneş enerjisinden elektrik elde edilmesini kolaylaştırdığını söyledi.

Projelerinin hem enerji ihtiyacının karşılanmasına hem de çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:

"Dünyamızda enerji ihtiyacı çok büyük bir oranda fosil yakıtlardan sağlanıyor. Bu yakıtlar dünyamıza çok büyük bir zarar veriyor ancak güneş enerjisi gibi yenilenebilir temiz kaynaklara geçtiğimizde dünyamıza verilen bu zararı aslında azaltmış olacağız. Bizim projemiz de güneş enerjisinden elektrik elde edilmesini kolaylaştırdığı için bu alanda önemli bir atılım olduğunu düşünüyorum."

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