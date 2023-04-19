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Teknoloji, TEKNOFEST

Karabük'te liselilerin geliştirdiği "Safrantech" isimli elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde liselilerin geliştirdiği elektrikli araç, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılacak.

Orhan Kuzu  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Karabük'te liselilerin geliştirdiği "Safrantech" isimli elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

Karabük

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğrencilerinin 2 ayda geliştirdiği "Safrantech" adlı araç, TÜBİTAK tarafından 25-29 Nisan'da Kocaeli'de düzenlenecek yarışlara katılmaya hak kazandı.

Liseyi ziyaret eden Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, aracı test ederek öğrencilere yarışlarda başarılar diledi.

Öğrencilerin çalışmalarından gurur duyduğunu belirten Yazıcı, "Başarılı öğrencilerimizin güzel işlerine şahitlik ettik. Kendilerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz Kocaeli'deki TEKNOFEST'e katılacak. Gençlerimiz burada harikulade işler yapmışlar." dedi.

Yazıcı, aracın saatte 65 kilometre hıza eriştiğini anlatarak, "Geçen yıl 38 projeden bu yıl 83 projeye ulaştık. Bu projelerle TEKNOFEST'te Safranbolu'muzu temsil edeceğiz. İnşallah daha iyi noktalara geleceğiz. Geleceğimize dair geçlerimizden çok umutluyuz. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Umarım TEKNOFEST'ten güzel dereceyle Safranbolu'muza dönecekler." ifadelerini kullandı.

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