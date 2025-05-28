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Yaşam

Karabük'te başına poşet takılan çakal kurtarıldı

Karabük'te başına poşet takılan çakal kurtarıldı.

Yusuf Korkmaz  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Karabük'te başına poşet takılan çakal kurtarıldı

Karabük

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Kurt, Bahçelievler Mahallesi'nde yürüyüş yaptığı sırada yolda hareketsiz halde bekleyen çakalı fark etti.

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Hayvanın başına poşet takıldığını gören Kurt, çakalın yanına yaklaşarak poşeti eliyle çıkardı.

Serbest kalan hayvan, koşarak bölgeden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurt, AA muhabirine, ambalaj atıklarının çöp kutusuna atılmak yerine gelişi güzel sokağa bırakılmasının yaban hayvanlarına zarar verdiğini ve yaşanan olayın bunu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

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