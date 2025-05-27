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Ekonomi

Xiaomi yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyar dolar kar elde etti

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin gelirleri yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 47,4 artarken, şirket bu dönemde 10,7 milyar yuan (1,5 milyar dolar) kar elde etti.

Emre Aytekin  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Xiaomi yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyar dolar kar elde etti

Pekin

Şirket, Ocak-Mart 2025 dönemine ait mali bilançosunu açıkladı.

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Buna göre, şirketin gelirleri, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 47,4 artarak 111 milyar yuan (16,6 milyar dolar) oldu. Bu dönemde şirketin net karı yıllık yüzde 64,5 artışla 10,7 milyar yuana (1,5 milyar dolar) yükseldi.

Şirketin ana iş kolu olan akıllı telefon ve akıllı cihaz satışlarından elde ettiği gelir yıllık yüzde 22,8 artışla 92,7 milyar yuana (13,1 milyar dolar), elektrikli araç, yapay zeka ve diğer yeni girişimlerinden elde ettiği gelirler ise 18,6 milyar yuana (2,5 milyar dolar) ulaştı.

Yeni girişimlerden elde edilen gelirlerin yüzde 97'si elektrikli araç satışlarından geldi. Öte yandan şirket elektrikli araçlar ve diğer yeni girişimlere yaptığı büyük ölçekli operasyon harcamaları nedeniyle yaklaşık 500 milyon yuan (69,5 milyon dolar) zarar etti.

En yüksek gelir artışı kaydedilen çeyrek

Bu, şirketin en yüksek gelir artışı kaydettiği çeyrek oldu. Akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi şirket, 2024'te yeni geliştirdiği elektrikli spor otomobil modeli "SU7" ile otomobil piyasasına giriş yapmıştı. Xiaomi'nin gelirleri, 2024 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 35 artarak 365,9 milyar yuana (50,7 milyar dolar) ulaşmıştı.

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