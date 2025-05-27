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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven mayısta arttı

Avro Bölgesi'nde ekonomi güven endeksi aylık bazda 1 puan artarak 94,8'e çıktı.

Ata Ufuk Şeker  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Avro Bölgesi'nde ekonomiye güven mayısta arttı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mayıs ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

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Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda 0,6 puan artışla 95,2 seviyesine ulaştı. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1 puan yükselişle 94,8 seviyesine çıktı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde endeksin 94 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üstünde gelmesi dikkati çekti.

Endeksteki artış perakende ticarette toparlanma ve inşaat sektörünün canlanmasından kaynaklandı. Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, mayısta eksi 16,6'dan eksi 15,2'ye çıktı. AB'de ise endeks mayısta eksi 15,9'dan eksi 14,5'e ulaştı.

Böylece, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir miktar toparlanma yaşandı.

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