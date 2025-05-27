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Ekonomi

AB, şirketlerin yüzde 90'ını sınırda karbon vergisinden muaf tutacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, sınırda karbon vergisi kapsamına girmesi öngörülen şirketlerin yüzde 90'ını bundan muaf tutacak plana destek verdi.

Ata Ufuk Şeker  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
AB, şirketlerin yüzde 90'ını sınırda karbon vergisinden muaf tutacak

Brüksel

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (CBAM) basitleştirilmesine yönelik yasal düzenleme konusunda anlaştıklarını ve Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelerde ortak pozisyon belirlediklerini açıkladı.

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CBAM'deki değişiklikle ithal edilen ürünlerdeki gömülü emisyonların yaklaşık yüzde 99'unun kapsamda kalmaya devam edeceğine işaret edilen açıklamada, düzenlemedeki basitleştirmenin özellikle KOBİ'ler olmak üzere AB şirketleri için düzenleyici ve idari yük ile uyumluluk maliyetlerini azaltacağı ifade edildi.

Açıklamada, değişiklikle sınırda karbon vergisi kapsamına giren ürünlerde yılda 50 tonun altında ithalat yapan firmaların CBAM gereksinimlerinden muaf tutulacağı kaydedildi.

CBAM kurallarının sadeleştirilmesi sonucunda büyük kısmı küçük ve orta ölçekli olmak üzere ithalatçı şirketlerin yüzde 90'ının sınırda karbon vergisi ödemekten kurtulması bekleniyor.

Bu aşamadan sonra AB Konseyi ve AP, düzenlemeye son halini vermek üzere müzakere masasına oturacak.

Karbon yoğun sektörler olan çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ithalatına uygulanacak CBAM kapsamında, bu aşamada AB ithalatçılarının ürünlerin hacmini ve üretim sırasında ortaya çıkan sera gazı emisyon miktarını raporlaması gerekiyor.

AB, 2026'da başlaması planlanan nihai döneme yönelik metodolojiyi geliştirmek için bilgi toplamaya ve çalışmalar yapmaya devam ediyor.

2026'dan itibaren ithalatçıların ürünlerinin sera gazlarına karşılık gelen sayıda CBAM sertifikası satın alıp teslim etmesi gerekecek.

AB ile denk seviyede karbon fiyat mekanizmasına sahip olunması durumunda fark ödenmeden AB'ye ihracat yapılabilecek.

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