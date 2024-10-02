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Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
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Teknoloji, TEKNOFEST

Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da yaptı

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.

Fuat Kabakcı  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da yaptı

Adana

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI SİHA ile kol uçuşu yaptı. TB3'ün uçuşu alandakiler tarafından ilgiyle izlendi.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3, 24 saatten fazla havada kalabiliyor.

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