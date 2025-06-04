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Ümit Milli Futbol Takımı Karadağ ile oynanacak özel maçın hazırlıklarını Hasan Doğan tesislerinde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
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Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı, taraftarlara ücretsiz olacak

Ümit Milli Futbol Takımı'nın yarın İstanbul'da Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçını futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Metin Arslancan  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Karadağ maçı, taraftarlara ücretsiz olacak Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile passo mobil uygulamadan biletlerini alabileceklerdir." denildi.

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