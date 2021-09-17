Dolar
8.64
Euro
10.14
Altın
1,754.97
ETH/USDT
3,470.50
BTC/USDT
47,470.00
BIST 100
1,419.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye masa tenisinde Balkan şampiyonu oldu

Bulgaristan'ın Albena kentinde devam eden 46. Büyükler Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda finalde Romanya'yı 3-1 mağlup eden Erkek A Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu.

Fatih Gazioğlu   | 17.09.2021
Türkiye masa tenisinde Balkan şampiyonu oldu

Ankara

ANKARA (AA) - Bulgaristan'ın Albena kentinde devam eden 46. Büyükler Masa Tenisi Balkan Şampiyonası'nda finalde Romanya'yı 3-1 mağlup eden Erkek A Milli Takımı, Balkan şampiyonu oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz, Batuhan Ulucak, Afşin Gül, Zihni Batuhan Şahin´den oluşan milliler, grup maçlarında Bosna Hersek ve Sırbistan'ı 3-1, Arnavutluk'u ise 3-0 mağlup etti. Çeyrek finali bay geçen milliler, yarı finalde ise İtalya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Finalde ilk oyunda İbrahim Gündüz, Cristian Chirita'yı 11-5, 11-6 ve 14-12'lük setlerle 3-0 yendi. İkinci oyunda Batuhan Ulucak, Alin Spelbus'a 9-11, 6-11, 11-6 ve 9-11'lik setlerden sonra 3-1 mağlup olunca setlerde 1-1'lik eşitlik geldi. Üçüncü oyunda Ziver Gündüz, Alexandru Manole'yi 11-9, 6-11, 11-9, 0-11, 11-9'luk setlerle 3-2 yenerek Türkiye'yi yeniden öne geçirdi. Dördüncü oyunda ise İbrahim Gündüz, rakibi Calin Spelbus'u 11-4, 15-13 ve 12-10'luk setlerle mağlup etti. Setlerde 3-1 üstünlük kuran Türkiye, Balkan Şampiyonu oldu.

Sibel Altınkaya, Zeynep Karaca, Gülpembe Özkaya, Simay Kulakçeken ve Merve Nur Öztürk'ten oluşan Kadın A Milli Takımı ise Bosna Hersek ve Arnavutluk'u 3-0 yenerken, Bulgaristan'a 3-1, Romanya'ya da 3-0 yenilerek Balkan üçüncüsü oldu.

Şampiyona, tekler ve çiftler karşılaşmalarının oynanmasının ardından 19 Eylül Pazar günü sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 404 kişi hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 8 milyon 200 bine yaklaştı
İsrail'deki araştırmaya göre üçüncü doz aşı Kovid-19'u ağır geçirme riskini 20 kat düşürüyor
Aşıları tamamlanan Türk vatandaşlarının AB'de seyahat edebileceği ülke sayısı artıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den aşı yaptırmayanlara kış öncesi uyarı

Benzer haberler

Türkiye masa tenisinde Balkan şampiyonu oldu

Türkiye masa tenisinde Balkan şampiyonu oldu

ABD Açık'ta tek kadınlar finaline gençler damga vurdu

ABD Açık'ta Djokovic ve Sakkari yarı finalde

Djokovic ve Karolina Pliskova ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Djokovic ve Karolina Pliskova ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Osaka ve Tsitsipas, ABD Açık'a 3. turda veda etti

Osaka ve Tsitsipas, ABD Açık'a 3. turda veda etti
Djokovic ve Karolina Pliskova ABD Açık'ta 3. tura çıktı

Djokovic ve Karolina Pliskova ABD Açık'ta 3. tura çıktı